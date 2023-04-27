Эксперт: Выпуск зелёных облигаций для населения в Москве обеспечит сопричастность жителей к формированию зеленой экономики

Ценные бумаги дадут возможность жителям инвестировать в значимые экологические проекты столицы. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Москва выпустит зеленые облигации для населения. Эти ценные бумаги дадут возможность жителям инвестировать в значимые экологические проекты столицы. Размещение начнется в конце мая на платформе «Финуслуги» Московской биржи. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем облигаций, предложенный к размещению, составит два миллиарда рублей, а срок их обращения - два года», - отметил заммэра.

По его словам, купонный доход будет выплачиваться раз в квартал. Процентная ставка по этим ценным бумагам будет определена перед началом размещения с учётом рыночной конъюнктуры.

Эксперты положительно оценивают идею выпуска зеленых народных облигаций.

«У многих людей есть некоторые свободные активы для вложения в облигации и одновременно в обществе в последнее время сформировалась консолидированная внутренняя потребность сделать что-то полезное для своего города и страны, - говорит Анна Вовк, председатель Комитета МТПП по развитию инвестиционной среды для бизнеса. - С этой точки зрения зеленый народный займ – вещь своевременная».

По ее мнению, в развитие этой идеи можно предложить создание публичной крауд-платформы.

«На ней формировался бы социальный рейтинг зеленых проектов, финансируемых за счет облигаций, - поясняет эксперт. - У Москвы есть для этого готовый механизм в виде проекта электронных голосований «Активный гражданин».

В условиях высокой волатильности валют и ставок граждане ищут новые способы инвестировать накопления. Это отмечает Кирилл Кулаков, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ.

«Учитывая тот факт, что инвестиции в недвижимость в последний год также утрачивают свою привлекательность (во всяком случае в среднесрочной перспективе) альтернатива в виде облигаций, где гарантом получения задекларированного дохода и сохранности средств выступает город, уверен, будет иметь спрос у граждан», - считает эксперт.

При этом он напоминает о высокой надежности такого инвестиционного инструмента. Кроме того, у жителей появится возможность участвовать в развитии города и стать сопричастными к формированию зеленой экономики.