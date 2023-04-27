Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 апреля 2023 8:19

Басманный суд в Москве эвакуировали из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации

Учреждение возвращается к работе
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Пожара в суде не было

Пожара в суде не было

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве эвакуировали Басманный суд из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации. Жизни и здоровью просителей и сотрудников учреждения ничего не угрожает, возгорании в суде нет, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что инцидент произошел утром в четверг, 27 апреля. «В Басманном суде сработала пожарная сигнализация, срабатывание было ложным. Проведена эвакуация», - добавили в МЧС.

В настоящее время Басманный суд постепенно возвращается к работе. В учреждении пожара не было.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 26 апреля, испытания проводились в НИИ противопожарной обороны в Балашихе. С территории учреждения шел густой черный дым, очевидцы решили, что в НИИ произошел пожар. Ситуация находилась под контролем, жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожало.