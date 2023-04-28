«Мосинжпроект» внедряет передовые практики охраны труда

Фото: АО «Мосинжпроект»

Всемирный день охраны труда отмечается ежегодно 28 апреля. Накануне этой даты генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал о соблюдении норм качества, экологии, промышленной безопасности и охраны труда в компании. Этого требует комплексная работа по градостроительному развитию столицы, в рамках которой «Мосинжпроект» участвует в ряде ключевых проектов. Компания включена в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

«В этом году «Мосинжпроекту» исполняется 65 лет – все эти годы компания вносит уникальный вклад в градостроительное развитие столицы и создание ее инженерной и транспортной инфраструктуры, - сказал Юрий Кравцов. - Наш ключевой ценностный ориентир – бережное отношение к жизни и здоровью сотрудников при реализации сложных инфраструктурных проектов, требующих неукоснительного соблюдения самых высоких требований в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды».

По его словам, компания постоянно занимается внедрением и совершенствованием новейших и проверенных практик контроля качества и безопасности с учётом международных стандартов. Поэтому неудивительно, что для «Мосинжпроекта» отмечаемый 28 апреля Всемирный день охраны труда ежегодно становится особой датой. В этом году к этому дню в компании приурочены несколько специальных событий.

Например, с 24 по 28 апреля проводится Неделя охраны труда. В программе – образовательные и практические мероприятия для сотрудников «Мосинжпроекта» и подрядных организаций. Одним из них станет очередной форум «Сообщество практиков». В этот раз главная тема - «Управление рисками. Культура безопасного производства».

«Форум «Сообщество практиков», организуемый «Мосинжпроектом» уже в третий раз – часть программы обучения строителей, инженерно-технических работников и управленцев «ПОЛИГОН», - пояснил заместитель генерального директора по кадровой политике Григорий Мазитов. – На этой площадке происходит обмен опытом, знакомство с передовыми практиками, обсуждение профессиональных задач. В результате совместной работы с экспертами участники форума находят новые решения и подходы к повышению производительности и качества работ».

В числе нововведений программы «ПОЛИГОН» – Кубок «Мосинжпроекта» по строительно-монтажным работам, где специалисты компании и подрядчиков в ходе соревнований демонстрируют теоретические знания и практические навыки со строгим соблюдением правил международного стандарта СМАРТ 12, ранее внедренного в компании.

Также в компании осуществляется еженедельный мониторинг по этим направлениям, на основании которого поквартально, раз в полугодие и ежегодно оцениваются итоги работы как дочерних предприятий, так и подрядных организаций, лучшие их которых награждаются «Мосинжпроектом».

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