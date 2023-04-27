Несколько улиц в центре Москвы временно перекроют 27 апреля

На время ограничений горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Москвы 27 апреля временно перекроют несколько улиц. Горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом на время ограничений, сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, с 14:30 нельзя будет проехать в Большом Путинковском переулке, на ул. Малая Дмитровка и на Пушкинской площади. Здесь же будет запрещена парковка.

Кроме того, с 16:30 движения ограничат на Новинском бульваре, Волгоградском проспекте и в Оружейном переулке, а с 17:30 – на улицах Петровка, Тверская, Моховая, на Кремлевской, Устьинской, Кадашевской набережных.

Помимо этого, с 22:00 проезд закроют на ул. Новый Арбат, на Большом Каменном мосту и на Большой Садовой улице. С 23:30 перекроют участок Садового кольца и Волгоградского проспекта, улицы Новый Арбат, Большая Полянка. До трех часов ночи 28 апреля на обозначенных участках нельзя будет парковаться.

Ограничения также введут в переулках Маяковского и Марксистский, на улице Александра Солженицына и Таганской улице. Движение на этих участках будет двусторонним.

Ранее KP.RU писал, что пробки до 9 баллов ожидаются в Москве вечером 27 апреля. Движение будет затруднено в центре города, на ТТК и МКАД.