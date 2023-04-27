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НовостиОбщество27 апреля 2023 11:58

Несколько улиц в центре Москвы временно перекроют 27 апреля

На участках также нельзя будет парковаться
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На время ограничений горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом

На время ограничений горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Москвы 27 апреля временно перекроют несколько улиц. Горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом на время ограничений, сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, с 14:30 нельзя будет проехать в Большом Путинковском переулке, на ул. Малая Дмитровка и на Пушкинской площади. Здесь же будет запрещена парковка.

Кроме того, с 16:30 движения ограничат на Новинском бульваре, Волгоградском проспекте и в Оружейном переулке, а с 17:30 – на улицах Петровка, Тверская, Моховая, на Кремлевской, Устьинской, Кадашевской набережных.

Помимо этого, с 22:00 проезд закроют на ул. Новый Арбат, на Большом Каменном мосту и на Большой Садовой улице. С 23:30 перекроют участок Садового кольца и Волгоградского проспекта, улицы Новый Арбат, Большая Полянка. До трех часов ночи 28 апреля на обозначенных участках нельзя будет парковаться.

Ограничения также введут в переулках Маяковского и Марксистский, на улице Александра Солженицына и Таганской улице. Движение на этих участках будет двусторонним.

Ранее KP.RU писал, что пробки до 9 баллов ожидаются в Москве вечером 27 апреля. Движение будет затруднено в центре города, на ТТК и МКАД.