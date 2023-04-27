Москвичей предупредили о грозе с ветром 27 апреля

В Москве неблагоприятная погода сохранится до конца суток Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в ближайшее время ухудшится погода: ожидается дождь, гроза и порывистый ветер до 15 м/c. Такая погода продержится до конца суток, сообщили на сайте столичной мэрии.

Во время непогоды автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах, не превышать скорость, соблюдать дистанцию, а также избегать резких маневров, например, обгонов и перестроений. Пешеходом советуют обходить шаткие конструкции, деревья и линии электропередачи. Из-за дождя и ветра в городе могут возникнуть пробки, также возрастет риск попадания в ДТП.

Ранее KP.RU писал, что Роман Вильфанд предупредил о ночных заморозках в Московском регионе 30 апреля. Столбики термометров будут показывать около 0…-2 градусов. Днем температура воздуха составит +11…+15 градусов.