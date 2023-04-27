Водитель иномарки насмерть сбил женщину-пешехода в Новой Москве

Женщина-пешеход погибла в Новой Москве Фото: прокуратура Москвы

В Новой Москве в д. Ясенки водитель автомобиля «Ниссан» насмерть сбил женщину. Она переходила проезжую часть по пешеходному переходу, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Женщина умерла на месте происшествия от полученных травм. Уточняется, что ей было 43 года. На месте аварии работали оперативные службы города. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 26 апреля, женщина на иномарке сбила электровелосипедиста на юго-западе Москвы. 23-летнего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Детали произошедшего выясняются, идет проверка.

Еще одно ДТП произошло на востоке столицы 25 апреля: легковушка сбила 11-летнего мальчика на самокате. Мальчика доставили в больницу.