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НовостиОбщество27 апреля 2023 15:45

Пробки в Москве достигли десяти баллов 27 апреля

Движение затруднено в центре города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве на дорогах образовались девятибалльные пробки

В Москве на дорогах образовались девятибалльные пробки

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве в четверг, 27 апреля, на дорогах образовались десятибалльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Движение затруднено в центре города, а частности на Тверской улице, Новом Арбате, Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Раушской набережных. Также скорость автомобильного потока заметно снижена на Садовом Кольце, Бульварном и Третьем транспортном кольце, МКАД и на вылетных магистралях в сторону области.

В час пик горожанам советуют пользоваться общественным транспортом: так получится сэкономить время в пути. Также можно отложить поездки на личном авто на более позднее время.

Ранее KP.RU писал, что 27 апреля в центре Москвы перекроют несколько улиц. Кроме того, на некоторых участках также нельзя будет парковаться.