Мумифицированные тела матери и сына нашли в запертой квартире в Москве

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося Фото: Евгения ГУСЕВА

Мумифицированные тела пожилой женщины и ее сына обнаружили в запертой квартире в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трупы нашли в четверг, 26 апреля, на Краснодонской улице. На месте происшествия работали сотрудники МЧС – они вскрыли дверь и увидели на полу тело 50-летнего мужчины. На кровати лежала его умершая мать. По предварительной информации, тела пролежали в квартире более месяца.

Источник KP.RU сообщил, что смерть мужчины и его пожилой матери не носит криминальный характер. Следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье мужчина умер на первом свидании после трехлетней переписки с девушкой. Инцидент произошёл в Орехово-Зуеве в квартире на улице Володарского. Детали случившегося выясняются.