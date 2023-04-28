Дождь с грозой и до 16 градусов тепла ожидают в Москве 28 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дождь и местами грозу спрогнозировали синоптики Гидрометцентра России для Москвы 28 апреля 2023 года. Весь день, а затем и ночью, будет облачно. Осадки будут выпадать также в течение суток.

Днем ожидается температура в районе 14-16 градусов выше нуля. Сильный ветер будет дуть с юго-запада и запада. Его скорость составит 6-11 метров в секунду. При грозе, которую ожидают местами, порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Ночью похолодает до 4-6 градусов тепла. Гроза прекратится, а с ней и сильные порывы ветра. Он сменит направление на северо-западное, сохранив интенсивность.

В течение суток прогнозируют нормальное атмосферное давление на уровне 746-747 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что грозы характерны для мая. В этом году погода опережает календарный график и уже в апреле москвичи смогут увидеть и услышать это природное явление.