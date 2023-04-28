Московские следователи раскрыли убийство 17-летней девушки 20 лет назад Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи раскрыли убийство 17-летней девушки, произошедшее на востоке Москвы в июле 2023 года. Ее избил знакомый мужчина с двумя товарищами, а затем задушили. Один из подозреваемых уже дал признательные показания, сообщили в Следственном комитете России по столице.

20 лет назад ночью трое мужчин избили знакомую одного из них, после чего задушили девушку. Произошло это на территории детского сада на улице 2-я Владимирская. После этого они сбежали.

Долгое время убийство оставалось нераскрытым. Сейчас же следователи установили личности подозреваемых. Ими оказались мужчины, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. Один из подозреваемых был судим.

45- и 58-летнего мужчин допросили. Один из них признался в содеянном и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Показания совпали с известными следователям данными. Второй фигурант вину отрицает. Третий соучастник скончался в 2020 году.

Фигурантами предъявили обвинение в убийстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Сейчас следователи собирают и закрепляют доказательства, а также проверяют обвиняемых на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории России.

Ранее KP.RU писал, что труп мужчины обнаружили в подвале жилого дома на юге Москвы. Возбуждено уголовное дело об убийстве.