Серийные похитители подушек безопасности из каршеринговых авто предстанут перед судом в Москве Фото: EAST NEWS

Прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о краже, совершенной организованной группой. Двое мужчин, 35 и 37 лет, похищали подушки безопасности из каршеринговых автомобилей. Известно о 131 эпизоде преступлений.

С марта по май 2022 года обвиняемые промышляли похищением модулей передних подушек безопасности пассажира из автомобилей организации, оказывающей услуги краткосрочной аренды. Они бронировали машину, после чего незначительно перемещались по Москве, чтобы создать видимость использования авто в целях прямого назначения.

В это время сообщники демонтировали модули подушек безопасности и на их места устанавливали устройства, которые не отображали в системе сведения об отсутствии украденных запчастей.

После этого злоумышленники парковали авто, а модули перепродавали. Общий ущерб превысил 19,8 млн рублей.

Обвиняемых заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.

Ранее KP.RU писал, что воры выбирали для преступлений только авто марки «Шкода Октавия». Пропажу удалось обнаружить только после того, как одна из машин попала в ДТП, после чего прошла техобслуживание.