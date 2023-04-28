Владимир Ефимов: экономия московских заказчиков составила 1,5 миллиарда рублей благодаря мини-аукционам на портале поставщиков

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На столичном Портале поставщиков существуют котировочные сессии — это мини-аукционы, участники которых предлагают заказчику наименьшую цену за реализацию контракта. Торги длятся не более 24 часов. За первый квартал 2023 года за счет таких сессии московские заказчикам сэкономить 1,5 миллиарда рублей. Среднее снижение цены достигает 13,3%.

— Городские и муниципальные заказчики активно используют котировочные сессии для обеспечения оперативных потребностей в товарах, работах и услугах. Это позволяет повысить уровень конкуренции в закупках малого объема и экономить бюджетные средства. В первом квартале этого года на столичном Портале поставщиков было опубликовано 47,8 тысячи мини-аукционов. За счет снижения начальной цены столичные заказчики сэкономили 1,5 миллиарда рублей — это на семь процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сейчас на Портале поставщиков зарегистрировано свыше 300 тысяч поставщиков со всей страны. Более 9% из них – представители МСП.

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике (входит в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы) Иван Щербаков отметил, что механизм котировочных сессий развивается. В 2022 году заказчикам подняли предельный размер таких закупок.

— Теперь они могут приобретать через мини-аукционы товары на сумму до пяти миллионов рублей, а работы и услуги – до трех миллионов. Ранее лимит составлял 600 тысяч рублей. Благодаря этому нововведению заказчики могут приобретать необходимые товары, работы и услуги в большем объеме, увеличивать экономию, планировать закупки в более долгосрочной перспективе, — объяснил Щербаков.

Выгодно это и поставщикам. Так как бизнес получает возможность получать заказы напрямую от города, иметь стабильный источник доходов и спрос на продукцию.

В столичном Департаменте информационных технологий называют Портал поставщиков незаменимым инструментом предпринимателей для закупок малого объема. Все стадии сделки и бизнес-пути подрядчиков — от публикации товара или услуги в каталоге до исполнения контракта — в электронном виде. Участвовать в котировочной сессии можно даже со смартфона.

Все сервисы ресурса предоставляются на безвозмездной основе. Для дополнительного продвижения предприниматели также могут создать сайт-визитку с предлагаемой продукцией. В прошлом году по просьбе региональных пользователей на портале поставщиков появилась возможность проведения совместных закупок. Заказчики из одного региона могут объединять несколько аналогичных закупок малого объема в одну. Возможность проведения котировочных сессий в таком формате выгодна всем: заказчики могут объединить свои потребности и быстрее найти поставщика, получив при этом более низкую цену, а поставщики — увеличить объем сбыта.