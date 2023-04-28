В Москве выявили 926 новых случаев заражения COVID-19 за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 926 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 87 горожанин, 936 пациентов выписаны, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Днем ранее в столице выявили 904 инфицированных COVID-19, об этом писал KP.RU. Всего с начала пандемии в городе ковидом заболели 3 505 248 жителей, 3 315 585 выздоровели, 48677 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус умерли, из них пятеро — за прошедшие сутки.

Отметим, что зарегистрированный 27 апреля уровень летальности в столице стал минимальным за последний месяц. В предыдущий раз пятеро скончавшихся регистрировали 20 марта, с тех пор этот показатель находился в промежутке от 6 до 10.

Если сравнить данные статистики по регионам, то Москва 27 апреля лидирует по количеству заразившихся, выздоровевших и госпитализированных ковидных пациентов. По количеству смертей столица на втором месте — в Санкт-Петербурге за сутки скончались восемь человек.