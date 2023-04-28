В рюкзаке у восьмиклассницы из Москвы загорелся пауэрбанк Фото: Мария Бакланова

В рюкзаке у ученицы восьмого класса загорелось портативное зарядное устройство. Инцидент произошел прямо во время урока в школе №1570 города Москвы. Директор образовательного учреждения Екатерина Орехова рассказала РИА «Новости», что никто не пострадал.

ЧП случилось 28 апреля. Прямо во время урока математике в рюкзаке одной из учениц произошло возгорание аккумулятора для мобильных устройств. Предшествовал ему хлопок. Екатерина Орехова добавила, что педагог достала огнетушитель и самостоятельно оперативно потушила пламя.

— Никто из учеников не пострадал, с ребятами все в порядке. Занятия продолжаются в штатном режиме, — рассказала директор.

Ранее https://www.yakutia.kp.ru/online/news/5235268/KP.RU писал, что в Якутии у парня взорвался прямо в руках стоящий на зарядке телефон. Молодой человек получил ожоги. Сам телефон расплавился, пострадали и вещи вокруг.