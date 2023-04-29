Гидрометцентр России: в Москве 29 апреля пройдут дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Облачность с прояснениями прогнозируют в Москве в субботу, 29 апреля. Временами в столице будет идти дождь, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в дневное время суток будет держаться на уровне 11-13 градусов выше нуля. Ветер ожидают с северо-запада, его скорость составит 6-11 метров в секунду.

Ночью похолодает до нулевой отметки. Верхняя граница температуры составит два градуса тепла, прогнозирует Гидрометцентр России. Будет также облачно с прояснениями, дождь прекратится. Ночь с 29 на 30 апреля пройдет преимущественно без осадков. Скорость ветра сохранится, однако направление изменится на северное и северно-восточное.

Атмосферное давление в течение суток будет немного повышаться — от 749 до 751 мм ртутного столба, что считается небольшим превышением нормы.

Ранее KP.RU со ссылкой на синоптика Александра Шувалова писал, что первые майские выходные в столице будут сухими — за исключением 29 апреля.