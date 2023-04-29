Ефимов: По программе КРТ ведется проектирование и строительство на пяти участках бывших промзон

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Проекты комплексного развития территорий (КРТ) пяти участков бывших промзон Москвы сегодня находятся на разных стадиях проектирования и строительства. Их общая площадь - 75 гектаров. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, преобразованием этих участков займутся инвесторы и городской оператор.

«В ближайшие годы они возведут свыше 1,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости, - отметил заммэра. - Это даст городу более 16 тысяч рабочих мест».

На сегодня проекты планировки готовы для двух участков бывшей промзоны «Коровино», а также площадок в «Зюзино», «Октябрьское Поле» и «Братцево». Для них уже известны объемы будущей застройки. Вместо давно закрытых заводских цехов, складов и других ветхих строений возведут современные жилые кварталы. В них будет все для комфортной жизни - от необходимой инфраструктуры до рабочих мест.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман поделился некоторыми подробностями. Пять проектов КРТ позволят построить более 800 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Сюда входят и примерно 230 тысяч «квадратов» квартир для участников программы реновации.

«Здесь также появится свыше 370 тысяч квадратных метров промышленной застройки, - уточнил Гаман. - Кроме того, возведут более 164 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. В их числе школы, детские сады, медучреждения, а также офисные и торговые центры».