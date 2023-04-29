За ночь в Москве выпало более 20% месячной нормы осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве продолжает лить сильный дождь. За ночь выпало 8 мм осадков, что составляет более одной пятой части от месячной нормы для этого региона. Данными делится «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

Сообщается, что ночью с 28 на 29 апреля в столице прирост осадков составил 8 мм — такие данные получены опорной местной метеостанцией на ВДНХ. Они включают период до 6:00 субботы.

Месячная норма осадков апреля в Москве — 37 мм, соответственно за прошедшую ночь выпало около 22% от этого количества.

Синоптики прогнозируют, что сильный дождь закончится в Москве не раньше 9:00 субботы.

Однако ранее KP.RU со ссылкой на руководителя прогностического центра «METEO» Александра Шувалова сообщал, что уже во второй половине дня 29 апреля осадки в столице прекратятся.

Также сообщалось, что синоптики ожидают в общей сложности почти две недели дождливых дней в мае.