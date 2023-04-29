Синоптик Леус предупредил о дожде и мокром снеге в Москве утром в субботу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром в субботу, 29 апреля, в Москве может выпасть мокрый снег. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса. Также до обеда в столице прогнозируют кратковременные дожди.

Синоптик рассказал, что в течение дня погода изменится — холодный атмосферный фронт постепенно покинет столичный, ему на смену придет тыловая часть циклона.

Весь день в Москве будет облачно с прояснениями. Температура воздуха в столице составит 10-12 градусов тепла. В Подмосковье в то же время термометры покажут от 8 до 13 градусов выше нуля.

Михаил Леус отметил, что на текущий момент осадки в виде дождя и мокрого снега зарегистрировала только метеостанция аэропорта «Домодедово».

Ранее KP.RU писал, что по прогнозам синоптиков остальные выходные на первые майские будут сухими.