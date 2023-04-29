Рабочий погиб после падения с высоты на строящемся объекте в Москве Фото: прокуратура Москвы

На строящемся объекте в Проектируемом проезде 1074 в Москве рабочий упал с высоты. 20-летний молодой человек скончался на месте от полученных травм. О происшествии сообщили в прокуратуре столицы.

Инцидент на стройке произошел 29 апреля 2023 года. Подробности случившегося не разглашают.

Хорошевская межрайонная прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего. В том числе будут установлены лица, ответственные за охрану труда и технику безопасности на объекте. Также прокуратура проконтролирует, чтобы по результатам проверки были приняты соответствующие процессуальные решения.

Ранее KP.RU сообщал, что строительная люлька с рабочим упала на улице Зорге в Москве. Мужчина выжил, его доставили в медицинское учреждение. Пострадавшим оказался молодой человек, возрастом 20 лет.