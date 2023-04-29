Мужчина погиб и 14-летний подросток пострадал в аварии с мотоциклом в центре Москвы Фото: прокуратура Москвы

На Касмодамианской набережной в центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля такси и мотоцикла. Управляющий двухколесным транспортом мужчина погиб на месте, его пассажира госпитализировали, сообщает прокуратура столицы.

Авария произошла днем 29 апреля в районе дома 36 на Касмодамианской набережной. По предварительной информации, при выезде с дворовой территории таксист не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Хонда».

В результате аварии мужчина-водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, его 14-летний пассажир в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение.

На месте работают оперативные службы города. Движение не затруднено, отметили в дептрансе столицы.

Водителя такси могут привлечь к ответственности по 264 статье УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее KP.RU сообщал, что мотоциклист погиб в ДТП на улице Косыгина в Москве.