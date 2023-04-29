Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 апреля 2023 12:21

Меры безопасности усилят в Москве в майские праздники

На улицах города будут дежурить тысяча полицейских, столько же росгвардейцев, а также ЧОПовцы и дружинники
Мила ГЕНЬ
Меры безопасности усилят в Москве в майские праздники

Меры безопасности усилят в Москве в майские праздники

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На майские праздники в Москве усилят меры безопасности. Особое внимание уделят местам проведения мероприятий, где будут действовать специальные планы общественной безопасности, а также охране жизненно важных объектов. Как сообщает mos.ru, на улицах столицы 1 мая будут следить за порядком по тысяче росгвардейцев и сотрудников полиции.

Посетителей мероприятий будут проверять на наличие запрещенных предметов при помощи техсредств. Будут приняты меры антитеррористической безопасности.

Особое внимание уделят охране зданий органов власти, важных сооружений, объектов телерадиовещания и жизнеобеспечения города.

Во время празднования 1 Мая, а также на протяжении всех длинных выходных, безопасность на улицах столицы будут сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий и народные дружинники.

Ранее KP.RU рассказывал, как будут работать городские службы на майские праздники.