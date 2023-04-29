Коронавирус за сутки выявили у 763 жителей Москвы Фото: Эдуард МУР

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Москве увеличилось на 763 человека, следует из статистики на сайте стопкоронавирус.рф. За тот же период зарегистрировано 944 пациента, выздоровевших и выписанных из-под меднаблюдения.

В связи с ухудшением состояния госпитализированы в больницы региона 123 москвича. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Несмотря на все усилия врачей, скончались за сутки шесть пациентов.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировали более 3 млн 506 тыс. случаев заражения ковидом. Успешно с болезнью справились свыше 3 млн 316 тыс. из них. Также зарегистрирован 48683 летальных исхода болезни.

Ранее KP.RU писал, что накануне в Москве зарегистрировали рекордно низкую летальность от коронавируса. За сутки от него скончались пять человек, в то время как больше месяца до этого смертность сохранялась на уровне в 6-10 человек.