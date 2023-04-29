В жилом доме на западе Москвы загорелись балконы на четырех этажах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар случился в многоквартирном доме по адресу: улица Крылатские Холмы, дом 27, корпус 3. Сообщение поступило в экстренные службы в 18:01, рассказали в ГУ МЧС России по Москве. Приехавшие на вызов пожарные застали пламя, перекинувшееся на четыре этажа.

Возгорание охватило третий, четвертый, пятый и шестой этажи. Пламя распространилось на вещи и мебель в нескольких квартирах, а также балконы дома на этих же этажах.

В 18:42 пожар локализовали, а еще спустя 15 минут, в 18:57 полностью ликвидировали.

Информация о пострадавших не поступала, сообщили в ведомстве.

Ранее пожар произошел в квартире жилого дома по Янтарному переулку на северо-востоке Москвы. После тушения спасатели обнаружили тело 58-летнего мужчины. Обстоятельства произошедшего выясняют. Как писал KP.RU, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.