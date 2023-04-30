Поезд насмерть сбил пьяного мужчину в метро Москвы

Пассажир спустился в тоннель и попал под поезд Фото: Евгения ГУСЕВА

В Московском метрополитене проезд насмерть сбил мужчину, который спустился в тоннель в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На станции метро "Новокузнецкая" пьяный пассажир ушел в тоннель, где попал под поезд. В результате полученных травм он умер», - уточнил собеседник агентства. Все произошло накануне вечером, 29 апреля.

В столичном Дептрасе сообщали, что вечером 29 апреля на центральном участке зеленой ветки метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Движение начали вводить в график через 10 минут, еще через 10 минут его полностью восстановили.

Ранее KP.RU писал, что в центре Москвы мужчина погиб, а 14-летний подросток пострадал в аварии с мотоциклом. Виновника аварии могут привлечь к ответственности.