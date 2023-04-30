Синоптики «Фобос» предупредили москвичей о трех волнах заморозков

Минусовая температура ожидается в ночь на 2 и на 5 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Московском регионе ожидаются три волны заморозков. Первые холода уже зафиксировали в столице в ночь с 29 на 30 апреля. При этом минусовые температуры также ожидаются ночью 2 и 5 мая, сообщили на сайте «Метеовести» центра погоды «Фобос».

Так, в Москве этой ночь температура воздуха опустилась до 0…+2 градусов, по области – до -2 градусов. Подморозило в Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ленинградской, Тверской, Ивановской областях.

По словам синоптиков, вторая волна холода придет в столичный регион в ночь на 2 мая. Затем ночные заморозки ожидаются в Москве в ночь на 5 мая.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 30 апреля в Москве выпало более 20% месячной нормы осадков. В воскресенье в городе также местами пройдет дождь. Осадки сохранятся и на будущей неделе.