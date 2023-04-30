Облачная погода с прояснениями, дождь и до +16 градусов ожидаются в Москве 30 апреля

Ночью порывы ветра усилятся до 15 м/с Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве в воскресенье, 30 апреля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +14…+16 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Ночью порывы усилятся до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

В ночь на понедельник характер погоды практически не изменится: ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди. Воздух остынет до +5…+7 градусов. Днем 1 мая в столице будет довольно прохладно – столбики термометров покажут +11…+13 градусов. Пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду, временами порывы до 15 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что синоптики предупредили жителей Москвы о заморозках на следующей неделе. Столбики термометров опустятся до нулевых значений 2 и 5 мая.