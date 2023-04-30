Ferrari без номеров протаранил столб на Рублевском шоссе в Москве

Авария произошла ночью 30 апреля на 7-м км Рублевского шоссе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве ночью 30 апреля произошла авария: автомобиль Ferrari без номеров влетел в столб на Рублевском шоссе и буквально разлетелся на части, сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

По данным ГУ МВД России по Москве, спорткар наехал на препятствие около 01:15 в районе 7 км Рублевского шоссе. В результате ДТП пострадала девушка, находящаяся в салоне иномарки. Ее передали бригаде скорой помощи, информация о состоянии пассажирки не уточняется. На месте происшествия работали оперативные службы города. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU писал, что 29 апреля в Наро-Фоминске произошла авария, погибли четыре человека, в том числе двое детей. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении ПДД. Детали произошедшего выясняются.