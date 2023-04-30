Пассажирский автобус и «Газель» столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве

Движение в сторону области затруднено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве утром 30 апреля произошла авария на шоссе Энтузиастов: столкнулись пассажирский автобус и «Газель», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Из-за аварии движение в сторону области затруднено, перекрыто три полосы.

По данным источника, автобус ехал по маршруту №444, в нем находилось 16 человек, никто из пассажиров не пострадал. Сотрудникам столичной Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU писал, что ночью 30 апреля на Рублевском шоссе автомобиль Ferrari без номеров протаранил столб. От удара спорткар разлетелся на части. В результате столкновения пострадала девушка, ее передали медикам. Детали случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.