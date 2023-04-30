В Москве выявили 671 новый случай заражения COVID-19

Госпитализировали 87 горожан, 555 пациентов успешно прошли лечение Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 87 горожан, 555 пациентов успешно прошли лечение, вирус унес жизни семи человек, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

Днем ранее в столице выявили 763 инфицированных COVID-19. Всего с начала пандемии в городе коронавирусом заболели 3 506 682 жителя, 3 316 884 пациента выздоровели после болезни, 48 690 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончались.

В России зафиксировали еще 5341новый случая COVID-19. В стационары попали 424 жителя страны, 5725 пациентов вылечились, 34 россиянина скончались от осложнений и последствий болезни.

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