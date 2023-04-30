Третьяковскую галерею в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Сейчас музей работает в штатном режиме Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в воскресенье, 30 апреля, эвакуировали посетителей и сотрудников Третьяковской галереи из-за анонимного сообщения о «минировании». На месте работали специалисты, сообщил KP.RU источник в экстренных службах.

Уточняется, проверка проводилась в помещениях музея, а также на прилегающих к нему территориях. Взрывных устройств обнаружено не было, угроза оказалась ложной. Ситуация находилась под контролем, жизни и здоровью горожан ничего не угрожало.

В пресс-службе ГУ МЧС Москвы сообщили, что на данный адрес у них заявок не было.

В настоящий момент Третьяковская галерея работает в штатном режиме, людей вновь пускают в музей.

Ранее KP.RU писал, что 27 апреля Басманный суд в Москве эвакуировали из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации. После проверки учреждение вернулось к работе. Пожара в суде не было.