В Московском зоопарке 1 мая стартует летний сезон

Горожане выберут животное — талисман сезона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский зоопарк 1 мая открывает летний сезон. Посетителей ждет праздничная программа – мастер-классы, концерт и экскурсии, сообщили в телеграм-канале зоосада.

Так, 1 мая в 12:00 в зоопарке пройдет праздник «Открытие летнего сезона». В этот день гостей ждут яркие выступления детских вокальных и хореографических коллективов, обзорная экскурсия по Старой территории зоопарка, а также мастер-классы в «Мастерской зоопарк». Участие в мероприятии бесплатное, оплачивается только вход в зоопарк.

Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в онлайн-голосовании и выбрать животное — талисман сезона.

Ранее KP.RU писал, что летний сезон откроют в парках Москвы 1 мая. Гостей ждут концерты, театрализованные представления, я творческие мастер-классы по росписи кашпо, декупажу рамок для фото, созданию игрушек, росписи скворечников и прочее.