Таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников в Москве

Афериста задержали при попытке получить часть требуемой суммы Фото: прокуратура Москвы

В Москве бдительный водитель такси помог вернуть деньги 84-летней пенсионерке, которые мошенники пытались у нее похитить, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным правоохранителей, злоумышленники позвонили потерпевшей и сообщили, что ее дочь якобы нарушила ПДД, попала под колеса автомобиля и оказалась в больнице. Аферисты заявили, что в аварии пострадал еще одна девушка и пояснили, что ее дочери нужны деньги на лечение и компенсацию вреда. Мошенники запретили пенсионерке звонить ей.

Пожилая москвичка передала деньги водителю такси – более 185 тыс. рублей и 8,5 тыс. долларов США. Однако после этого аферисты продолжили ей звонить, а затем направили к женщине «другого курьера», который обманным путем получил всю сумму. Как только таксист забрал деньги, он понял, что пенсионерка стала жертвой мошенников. Мужчина обратился в полицию. Афериста поймали, когда он попытался забрать часть сбережений потерпевшей. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье женщина перевела мошеннице 2,5 миллиона рублей за снятие порчи и сглаза.