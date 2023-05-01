Тишковец спрогнозировал похолодание, дожди и мокрый снег в Москве перед Днем Победы

В Москву придут черемуховые холода Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве к следующим выходным – перед Днем Победы – серьезно испортится погода. Ожидаются обложные дожди, мокрый снег, промозглый северный ветер и температура до +12 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тищковца.

По словам синоптика, ночью столбики термометров будут показывать 0…+5 градусов, днем температура будет колебаться от +5…+10 градусов, что на семь градусов ниже климатической нормы. В праздник, 9 Мая, воздух прогреется лишь до +12 градусов.

Метеоролог добавил, что в целом май будет довольно прохладным, неустойчивым и дождливым. Метеорологическое лето с температурой выше +15 градусов в лучшем случае наступит уже в конце месяца.

Ранее KP.RU писал, что синоптики «Фобос» предупредили москвичей о трех волнах заморозков. Первые морозцы зафиксировали в ночь на 30 мая, теперь минусовая температура ожидается в ночь на 2 и на 5 мая.