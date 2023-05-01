Владислав Овчинский: к летнему сезону московская фабрика разработала более 50 видов мороженого

Владислав Овчинский. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Московские предприятия продолжают активную модернизацию производственных мощностей и расширяют ассортимент выпускаемой продукции. Так в преддверии лета-2023 столичная фабрика мороженого разработал порядка полусотни новинок. Об это рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Столичные продовольственные предприятия сегодня активно модернизируют производства, запускают новые линии, увеличивают мощности и ассортимент выпускаемой продукции. Этому способствует созданный в городе благоприятный инвестиционный климат, а также растущий спрос на локальные изделия. Выпуском продуктов питания в Москве занимается более 200 заводов. Среди них – фабрика мороженого, которая к новому летнему сезону увеличила свою продуктовую линейку на четверть – до 250 единиц видов, – рассказал Овчинский.

Президент Московской фабрики мороженого «БРПИ» Агнесса Осипова поделилась, что продуктовый портфель компания наращивала, ориентируясь на запрос потребителя на натуральную продукцию. Например, одна из позиций — мороженное из сливок со вкусом лимонада. Продукцию столичной фабрики продают в порядка 300 кафе в СНГ и России. А если говорить про розничный ритейл, то мороженное поставляют в более чем пять тысяч точек. При этом компания не только наращивает производство и ассортимент, но и расширяет собственную сеть. Так в апреле BRandICE (торговая марка юрлица) открыла флагманское кафе.

Московский завод производит мороженое с добавлением карамели, фруктов, шоколадное, сливочное и прочие виды. В том числе нишевые и редкие вроде безлактозное продукции, авторских десертов и торты ручной работы.

Шесть лет назад компания получила статус промышленного комплекса. За счет этого удалось снизить налоговую нагрузку и реинвестировать сэкономленные средства в развитие. Например, ставка регионального налога на прибыль составляет 13,5%, а не 17%. На 50% снижен налог на имущество и на 80% — земельный.