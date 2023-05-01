Самая дешевая квартира в новостройках в центре Москвы стоит 9,6 млн рублей

Самый дорогой лот продается в Тверском районе за 2,5 млрд рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самая дешевая квартира в новостройках в центре Москвы располагается в Красносельском районе и стоит 9,6 млн рублей. Это студия в проекте апартаментов бизнес-класса площадью 20,9 квадратных метра без отделки, сообщат «Известия».

При этом самый дорогой вариант жилья на первичном рынке находится в Тверском районе и стоит 2,5 млрд рублей. Это пентхаус без отделки площадью 1067,4 «квадрата» с индивидуальной входной группой, лифтом и террасой.

По словам экспертов, большая часть предложения на первичном рынке жилья ЦАО приходится на премиум-класс (42,4%), бизнес-класс (32,8%) и элитный сегмент (24,8%).Больше всего квартир представлено в Пресненском районе, Якиманке и Замоскворечье. Один квадратный метр жилья в районах Якиманка и Тверской продается за 1,8 млн рублей, а в Красносельском районе – за 672 тысячи рублей.

Ранее KP.RU писал, что самые дешевые квартиры в столичных новостройках продаются за 3,8 млн рублей. Это студии площадью около 12 «квадратов».