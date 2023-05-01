В Москве выявили еще 414 новых случаев заражения коронавирусом

Госпитализировали 73 человека, 592 пациента выздоровели после болезни Фото: Shutterstock

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 414 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 73 горожанина, 592 пациента успешно прошли лечение, вирус унес жизни пяти человек. Днем ранее в столице выявили 671 инфицированного COVID-19, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф 1 мая.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 507 096 случае COVID-19, 3 317 476 пациентов выздоровели после болезни, 48 695 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России COVID-19 заразились еще 4242 человека. В стационары попали 34 жителей страны, 4681 пациент вылечился, 31 россиянин скончался от осложнений болезни.

Ранее KP.RU писал, что вирусолог Анатолий Альтштейн допустил начало очередной волны COVID-19 в России в мае. По его словам, максимальное число заболевших не превысит 20 тысяч человек.