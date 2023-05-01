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НовостиОбщество1 мая 2023 9:01

В Москве выявили еще 414 новых случаев заражения коронавирусом

Вирус унес жизни пяти человек
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Госпитализировали 73 человека, 592 пациента выздоровели после болезни

Госпитализировали 73 человека, 592 пациента выздоровели после болезни

Фото: Shutterstock

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 414 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 73 горожанина, 592 пациента успешно прошли лечение, вирус унес жизни пяти человек. Днем ранее в столице выявили 671 инфицированного COVID-19, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф 1 мая.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 507 096 случае COVID-19, 3 317 476 пациентов выздоровели после болезни, 48 695 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России COVID-19 заразились еще 4242 человека. В стационары попали 34 жителей страны, 4681 пациент вылечился, 31 россиянин скончался от осложнений болезни.

Ранее KP.RU писал, что вирусолог Анатолий Альтштейн допустил начало очередной волны COVID-19 в России в мае. По его словам, максимальное число заболевших не превысит 20 тысяч человек.