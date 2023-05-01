Муляж гранаты обнаружили на юго-западе Москвы

На месте работали правоохранители Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на улице Академика Семенова обнаружили предмет, похожий на гранату. Сотрудники экстренных служб обследовали его, это оказался муляж гранаты, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД России.

По данным ТАСС, макет гаранты заметили на площадке для выгула собак между жилыми домами и церковью Стефана Пермского. На месте работали специалисты, они оцепили территорию, а затем осмотрели предмет. Как выяснилось, находка безопасная – это муляж взрывного устройства, жизни и здоровью горожан ничего не угрожает.

Ранее KP.RU писал, что 30 апреля сотрудников и посетителей эвакуировали из Третьяковской галереи из-за угрозы взрыва. В учреждение поступило анонимное сообщение о «минировании», территорию осмотрели, угроза оказалась ложной. После проверки музей вернулся к привычной работе.