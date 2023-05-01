Трупы двух молодых людей нашли в хостеле на западе Москвы

Тела двух мужчин нашли в хостеле на улице 50 лет Октября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве в хостеле в разных номерах обнаружили трупы двух мужчин в возрасте 21 и 22 лет без видимых телесных повреждений. Инцидент произошел ранним утром 1 мая на улице 50 лет Октября, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

На месте происшествия работают правоохранители. Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обязательств произошедшего. Точную причину смерти молодых людей установят после судебно-медицинской экспертизы.

Ранее KP.RU писал, что утром 1 мая тело 90-летней женщины с ножевыми ранениями нашли в квартире на северо-западе столицы. По подозрению в убийстве задержали дочь пенсионерки. Как выяснилось, она напала на мать с ножом во время ссоры. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, идет расследование. Детали случившегося выясняются.