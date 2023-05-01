Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе на Уральской улице в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе. ДТП произошла на Уральской улице в районе дома 4, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

На месте аварии работают оперативные службы города. Сотрудникам столичной Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе призвали родителей следить за детьми на дороге и постоянно напоминать им о том, что переходить проезжую часть можно только по регулируемому пешеходу на разрежающий знак светофорам. Если пешеход нерегулируемым, нужно посмотреть по сторонам, дождаться, когда машины остановятся, и только тогда идти.

В прокуратуре добавили, что 12-летний ребенок пострадал, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее KP.RU писал, что 30 апреля пассажирский автобус и «Газель» столкнулись на шоссе Энтузиастов. Никто не пострадал. Из-за аварии было перекрыто три полосы в сторону области.