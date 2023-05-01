Монумент Победы на Поклонной горе в Москве почистили после зимы

Монумент Победы открыли 1995 году Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Москве коммунальщики провели очистку монумента Победы на Поклонной горе после зимы. Работы заняли около восьми часов и были выполнены бригадой из 10 человек с применением спецтехники, сообщили на сайте столичной мэрии.

Чтобы очистить обелиск, сотрудникам КГХ потребовалось 16 кубометров воды и пять литров моющего средства. Из-за сложности рельефа некоторые участки пришлось очищать вручную.

Высота монумента Победы на Поклонной горе достигает 142 метра. Обелиск состоит из трехгранного штыка, покрытого бронзовыми барельефами, и бронзовой скульптурной группы, в которую входят статуя богини победы Ники, статуя Георгия Победоносца. Общий вес монумента – порядка 1000 тонн.

Монумент Победы открыли 1995 году – к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ранее KP.RU писал, что Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промоют после зимы. Для работ потребуется вода, моющее средство и кисти для очистки мелких деталей.