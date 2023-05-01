Инцидент произошел днем 1 мая на Судостроительной улице Фото: Александр ГЛУЗ

Боеприпас времен Великой Отечественной войны выловили рыбаки из Москвы-реки. Снаряд вывезут на утилизацию, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел днем 1 мая на Судостроительной улице недалеко от парка «Остров мечты». На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, они осмотрели опасную находку и выяснили, что она пролежала в воде с времен ВОВ. В ближайшее время боеприпас вывезут в безопасное место и уничтожат. Жизни и здоровью горожан ничего не угрожает.

В пресс-службе столичного главка МВД РФ подтвердили, что рыбаки выловили предмет, похожий на снаряд времен ВОВ. На ней образовались следы коррозии.

Ранее KP.RU писал, что муляж гранаты обнаружили на юго-западе Москвы. Правоохранители обследовали предмет, он не представляет угрозы.