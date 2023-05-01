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НовостиПроисшествия1 мая 2023 13:37

Автомобиль сбил двух девочек на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве

Сестер 7 и 13 лет госпитализировали в больницу
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Обстоятельства ДТП выясняются

Обстоятельства ДТП выясняются

Фото: прокуратура Москвы

В Москве на улице Никитинская 42-летний водитель иномарки «Киа» сбил двух девочек 7 и 13 лет. Сестер госпитализировали в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Авария произошла днем 1 мая, когда девочки переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На месте работали оперативные службы города. Прокуратура Восточного административного округа устанавливает все детали случившегося.

Ранее KP.RU писал, что похожая авария произошла днем 1 мая на Уральской улице в Москве: автомобиль сбил 12-летнего ребенка на пешеходном переходе. Пострадавшего доставили в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.

Кроме того, еще одна авария произошла сегодня на Большой Черкизовской улице: столкнулись два автомобиля, одно из транспортных средств перевернулось и перекрыло часть трассы. Информация о пострадавших не поступала.