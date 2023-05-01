Вдова поэта Леонида Дербенева умерла на 89-м году жизни в Москве

Вера Дербенева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Москве умерла вдова поэта Леонида Дербенева Вера Ивановна. Ей было 88 лет, сообщает «Московский комсомолец».

По словам близких семьи Дербеневых, Вера Ивановна несколько дней находилась в больнице в ковидном отделении. Врачи делали все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние: даже наступило улучшение. Однако вечером 30 апреля у Дербеневой поднялась температура, спустя время она скончалась.

Веру Ивановну похоронят на Востряковском кладбище рядом с супругом. Церемония прощания пройдет 4 мая, точное время пока неизвестно. Организацией похорон займется внучка Дербеневой.

Ранее KP.RU писал, что 30 апреля умер легендарный российский модельер Вячеслав Зайцев. Он скончался на 86-м году жизни в Щелковской больнице, его доставили в медучреждение с желудочно-кишечным кровотечением.