Более 500 роликов для подготовки к ЕГЭ опубликовали в библиотеке «МЭШ»

Более 500 роликов для подготовки к ЕГЭ появились в библиотеке «МЭШ» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве лучшие педагоги и школьные психологи подготовили более 500 видеороликов с разборами всех заданий ЕГЭ по всем предметам. Их разместили на главной странице библиотеки «МЭШ», сообщили на сайте столичной мэрии.

Помимо видеоразборов, в библиотеке уже доступно 120 советов учителей и более 50 видео с практическими рекомендациями психологов о том, как бороться со стрессов, волнением и концентрироваться на задаче. Кроме того, для выпускников подготовили 18 рекомендаций по тайм-менеджменту на экзамене.

В 2013 году свыше 400 московских школ перешли на пилотный формат обучения с уклоном на подготовку к ЕГЭ. Всем старшеклассникам рекомендуется изучить разборы заданий, чтобы чувствовать себя уверенно на экзамене, получить высокий балл и поступить в выбранный вуз.

Ранее KP.RU писал, что в Москве более 82 тысяч человек зарегистрировались на участие в ЕГЭ. Среди них – около 72 тысяч школьников и более 10 тысяч выпускников прошлых лет.