Психолог Гугина призвала не обвинять ретроградный Меркурий в своих неудачах

Ретроградный Меркурий находится в движении до 15 мая Фото: Shutterstock

Психолог Екатерина Гугина призвала не обвинять ретроградный Меркурий в своих неудачах и неверных решениях. По ее словам, такой подход говорит о желании снять с себя ответственность за собственную жизнь, пишет АГН «Москва».

Эксперт посоветовала развивать навыки рефлексии и критической самооценки. Кроме того, оценка возможностей и ограничений, а также планирование и систематизация могут упростить жизнь и помочь разграничить собственную ответственность от чужой.

Гугина добавила, что человек в разных ситуациях выбирает либо внешний, либо внутренний локус контроля – приписывает неудачи или успехи внешним обстоятельствам или, наоборот, объясняют изменения своим поведением и решениями. Важно, чтобы в этом не было никаких перегибов.

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