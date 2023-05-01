Водитель легковушки сбил 13-летнюю девочку на востоке Москвы

На месте аварии работали оперативные службы города Фото: прокуратура Москвы

В Москве 24-летний водитель автомобиля «Пежо» сбил 13-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка госпитализировал в больницу. Информация о ее состоянии не уточняется, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Авария произошла днем 1 мая на Первомайской улице. На месте ДТП работали оперативные службы города, в частности сотрудники ГИБДД и бригада скрой помощи. Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех деталей случившегося.

Ранее KP.RU сообщал, что две девочки попали под колеса автомобиля на пешеходном переходе на востоке столицы. Пострадавших сестер госпитализировали в медицинское учреждение. Кроме того, сегодня автомобиль сбил 12-летнего ребенка на пешеходном переходе на Уральской улице. Пострадавшего доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.