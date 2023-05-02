Солнечная погода без осадков будет в Москве 2 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на 2 мая. Синоптики сообщают, что во вторник в Москве будет небольшая облачность и теплая погода — до 16-18 градусов выше нуля. Также в течение дня не будет осадков.

Днем ожидается юго-западный ветер со скоростью до 4-9 метров в секунду. К вечеру к нему добавится южный, но интенсивность потоков немного уменьшится — до 3-8 метров в секунду.

Ночью облаков станет больше, также не прогнозируются осадки. Воздух остынет до 4-6 градусов выше нуля.

Атмосферное давление днем превысит норму и составит 754 мм ртутного столба. К ночи оно немного понизится, на два деления, но к утру снова начнет расти.

Также по предварительным прогнозам вторник станет единственным солнечным днем в столице на текущей неделе.

Ранее KP.RU сообщал, что первая неделя мая в Москве будет холодной.