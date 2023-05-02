Ефимов: В Южнопортовом районе Москвы открылся производственный цех деревообрабатывающего завода

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На юго-востоке города в апреле запущен новый производственный цех московского «Завода деревоизделий». Под него был выделен земельный участок площадью 9,5 гектара. Само здание заняло 1,3 тысячи квадратных метров. Подробнее об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На предприятии работают около 1,5 тысячи человек, - отметил заммэра. - А в новом корпусе будет создано еще более 40 рабочих мест».

По его словам, компании могут воспользоваться большим пакетом мер поддержки. Сюда входят финансовая помощь, обеспечивающие значительные налоговые льготы специальные статусы, помощь с поиском участков и места для будущего производства.

«Завод деревоизделий» уже примерно тридцать лет производит в столице изделия из дерева для строительной отрасли. Плюс ко всему у предприятия есть своя сырьевая, лесопильная и производственная база. Благодаря этому обеспечен оперативный выпуск продукции и поставки товара заказчикам по доступной цене.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что мощности завода дают возможность производить каждый год более 100 тысяч металлических и деревянных дверей, дверных коробок, наличников, фурнитуры.

«На новом производстве будут выпускать маркировочные и упаковочные материалы для готовой продукции, - добавил глава ведомства. - В планах на 2024 год – строительство еще одного корпуса площадью пять тысяч квадратных метров».

Напомним, инвесторы при создании своих промышленных площадок в Москве получают выход на крупные рынки сбыта, пользуются качественной городской инфраструктурой. Кроме того, им полагается мощная системная поддержка в рамках столичных программ. Среди более двух десятков мер, к примеру, субсидии и целевые займы. В пакет поддержки входят в том числе и сразу несколько антикризисных инструментов.