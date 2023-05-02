Жирафиха Липа из Московского зоопарка открыла сезон прогулок Фото: mos.ru

Жирафиха Липа в Московском зоопарке начала выходить на прогулки. Южноафриканское животное очень любит бегать по полянке и поедать высаженные для нее растения. Сотрудники зоопарка следят за погодой и выпускают Липу в открытый вольер только при условии стабильной температуры выше 12 градусов тепла. Об этом рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

20-летнюю южноафриканскую жирафиху выпускают с 10:00 до 17:00 на летнюю территорию, примыкающую к павильону «Животные Африки». Компанию ей составляют зебры, которые могут пастись на свежем воздухе даже зимой.

Специально для этих животных сотрудники зоопарка высадили на африканской поляне подходящие им растения: для черно-белых лошадок злако-бобовые травы, а для длинношеей Липы — различные кустарники и деревья. Специалисты постарались создать разнообразный рацион и доступ к еде на разных уровнях, чтобы жирафиха наклонялась и вытягивалась. Своеобразная зарядка для нее.

Чтобы пасущиеся животные не травмировались, поляну регулярно проверяют. Найденные камни, выбоины и другие препятствия сразу же устраняют.

Ранее KP.RU писал, что в Московском зоопарке 1 мая стартует летний сезон.