В московских парках открыто более 350 площадок для занятий спортом на свежем воздухе — Сергунина

Фото: Мосгорпарк

Столичные любители тренировок на природе все чаще занимаются в парках культуры и отдыха. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, здесь этим летом посетителей ждут более 350 спортивных площадок.

«Все чаще москвичи выбирают для тренировок районные парки. Они прекрасно оборудованы и дают возможность выполнять упражнения, играть в футбол, баскетбол, волейбол, большой и настольный теннис, заниматься йогой, кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах», — отметила Наталья Сергунина.

фото: Мосгорпарк

Многие выбирают воркаут, для которого приспособлено 150 площадок в более чем 40 парках. Классические тренажеры, почти как в фитнес-залах, установлены, например, в парке у прудов «Радуга» (больше 20 видов спортивных снарядов) и в усадьбе Воронцово.

Более 130 площадок рассчитаны на команды игроков в волейбол, баскетбол или футбол. Корты для большого тенниса установлены более чем в 15 парках — в «Сокольниках», Измайловском и других. В парках «Северное Тушино», Лианозовский, Перовский, около Джамгаровского пруда есть столы для пинг-понга — свыше 25 площадок в разных районах столицы.

Для молодежи более 15 парков обустроили места для катания на скейтборде. Среди самых популярных — площадка в парке имени Ю. М. Лужкова. А новичков в этом году Парк Горького приглашает на занятия по скейтбордингу. Велосипедисты могут побывать в музее-заповеднике «Коломенское» на экскурсии, посвященной истории этих выдающихся мест.